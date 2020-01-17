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Teknoloji
Sponsorlu İçerik / Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 08:42, /

İşte telefonunuzun sizden izinsiz karıştırıldığını öğrenmenin yolu

Birbirlerinden saklayacakları bir şey olmadığını düşünen çiftler, sosyal medya şifrelerini de birbirleriyle paylaşmakta sakınca görmüyor. Peki telefonunuzun sizden izinsiz karıştırıldığını nasıl fark edebilirsiniz?

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Konu güven olunca ilişkilerde birçok kişi sınıfta kalıyor. Günlük hayatımızın önemli bir bölümünü sosyal mecralar oluşturduğu için de partnerler birbirlerinin sosyal medya hesaplarında ne olup bittiğini bilmek istiyor.

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Birbirlerinden saklayacakları bir şey olmadığını düşünen çiftler, sosyal medya şifrelerini de birbirleriyle paylaşmakta sakınca görmüyor.

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Yapılan bir araştırmaya göre çiftlerin %67’si, partnerleriyle şifrelerini paylaşıyor. Ancak bu konuda hiçbir çizgi çekilmemesi, kullanıcıları gözetlenme baskısından siber dolandırıcılığa kadar türlü sorunlarla baş başa bırakabiliyor.

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İlişkileri henüz çok yeni olan çiftlerin %36’sı şifre paylaşımının önemli olduğunu ve onları mutlu ettiğini belirtirken uzun yıllardır birlikte olan çiftlerin sadece %9’u bu fikre katılıyor. İnternet kullanıcılarının %41’i ise sevgilileriyle şifrelerini paylaştıkları için pişman olduklarını belirtiyor.

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Sevgililerin %30’u da partnerlerinin kendilerinden habersiz bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullandığını fark ettiklerini dile getiriyor.

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Peki telefonunuzun sizden izinsiz karıştırıldığını nasıl fark edebilirsiniz? Telefonunuzun bıraktığınız yerdeki konumunun değişmesi, açılan son uygulamalar, yeni gelen bir mesajın siz okumadığınız halde okunmuş olması gibi göstergeler buna işaret etse de telefonunuzu karıştıran kişiyi direkt ele veren harika bir uygulama var.

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Bitdefender Total Security içerisinde yer alan anti-theft özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu sizden izinsiz açmaya çalışan kişi yanlış şifre girdiği zaman ön kamera devreye giriyor ve fotoğraf çekiyor. Çekilen fotoğrafı otomatik olarak e-posta hesabınıza gönderen uygulama ile telefonunuzu sizden izinsiz kimin karıştırdığını anında görebiliyorsunuz. Ayrıca bu özellik, şifrenin yanlış girildiği konumu da paylaştığı için olası hırsızlık durumlarında da oldukça etkili.

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