İşte telefonunuzun sizden izinsiz karıştırıldığını öğrenmenin yolu

İlişkileri henüz çok yeni olan çiftlerin %36’sı şifre paylaşımının önemli olduğunu ve onları mutlu ettiğini belirtirken uzun yıllardır birlikte olan çiftlerin sadece %9’u bu fikre katılıyor. İnternet kullanıcılarının %41’i ise sevgilileriyle şifrelerini paylaştıkları için pişman olduklarını belirtiyor.