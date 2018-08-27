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    Haberler >Teknoloji>İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

    İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

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    Hürriyet Haber
    27.08.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:
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    İşte telefonların model model radyasyon değerleri...Next

    Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

    İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

    Etiketler: Akıllı telefonlar , Radyasyon yayma oranları , Ne kadar radyasyon yayıyor

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    İşte telefonların model model radyasyon değerleri...

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