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    İşte tarihi karelerle İstanbul...

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    Hürriyet Haber
    11.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:
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    İşte tarihi karelerle İstanbul...Next

    Salt Online, 1920'li ve 30'lu yılları arasında İstanbul'da çekilmiş tarihi fotoğrafları derledi. Bazıları savaş yıllarında bazıları ise hemen sonrasında çekilen onlarca fotoğraf İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı dönüşümü ortaya koyuyor. (Türkiye'de seçimler)

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER

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