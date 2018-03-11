İşte tarihi karelerle İstanbul...

Salt Online, 1920'li ve 30'lu yılları arasında İstanbul'da çekilmiş tarihi fotoğrafları derledi. Bazıları savaş yıllarında bazıları ise hemen sonrasında çekilen onlarca fotoğraf İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı dönüşümü ortaya koyuyor. (Türkiye'de seçimler)
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.