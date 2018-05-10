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    Haberler >Gündem>İşte son kareler… 38 ülke izliyor…

    İşte son kareler… 38 ülke izliyor…

    Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı tatbikatında seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katılımıyla başladı. Tatbikatı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanı sıra, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile 10 ülkenin genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, 38 yabancı ülkeden 65 seçkin gözlemci ile askeri ataşeler takip etti.

    AA-DHA-İHA
    10.05.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:
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    İşte son kareler… 38 ülke izliyor…Next

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, TCG Büyükada’nın deniz top ateş desteği ile başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatı, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar da izledi.

    Etiketler: efes tatbikatı , TSK , gündem

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