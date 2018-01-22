İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

Zeytin Dalı harekatı 3. günde devam ederken sınırda da bekleyiş sürüyor. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin’e doğru top atışları yapılırken Azez bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG'liler arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Zeytin Dalı harekatı 3. günde devam ederken sınırda da bekleyiş sürüyor. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü.
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