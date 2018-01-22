Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

    İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

    Zeytin Dalı harekatı 3. günde devam ederken sınırda da bekleyiş sürüyor. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin’e doğru top atışları yapılırken Azez bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile YPG'liler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

    DHA
    22.01.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    İşte sınırda son durum, son fotoğraflarNext

    Zeytin Dalı harekatı 3. günde devam ederken sınırda da bekleyiş sürüyor. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda askerlere moral konseri verdi. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü.

    Etiketler: son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    Bu elbise olmadı hiç!

    Bu elbise olmadı hiç!

    Yatağa girmeden önce yapmamanız gereken 6 şey

    Yatağa girmeden önce yapmamanız gereken 6 şey

    Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...

    Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...

    Sahada kafa kafaya gelen Volkan ve Selçuk maç sonu...

    Sahada kafa kafaya gelen Volkan ve Selçuk maç sonu...

    2018’in gelin modasından ilk haberler

    2018’in gelin modasından ilk haberler

    Karlar içinde buzlu suya girdiler!

    Karlar içinde buzlu suya girdiler!

    Bu etkinliklerle tatile renk katın

    Bu etkinliklerle tatile renk katın

    Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı

    Roket saldırıları sonrası ilçede izler silinmeye başlandı

    İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

    İşte sınırda son durum, son fotoğraflar

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri