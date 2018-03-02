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    Haberler >Dünya>Rus yetkili: Türkiye'ye nükleer saldırı olursa harekete geçeriz

    Rus yetkili: Türkiye'ye nükleer saldırı olursa harekete geçeriz

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamasını yorumlayan bir Rus yetkilinin, "Türkiye'ye nükleer saldırı olursa harekete geçeriz" sözleri sosyal medyada tartışılıyor.

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:
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    Rus yetkili: Türkiyeye nükleer saldırı olursa harekete geçerizNext

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yi vurabilen yeni nükleer silahlarını tanıttığı konuşmadan saatler sonra bir Rus yetkili "Rusya, Türkiye’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır" dedi.

    Etiketler: silah , son dakika , haber , haberler

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