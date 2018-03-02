Rus yetkili: Türkiye'ye nükleer saldırı olursa harekete geçeriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yi vurabilen yeni nükleer silahlarını tanıttığı konuşmadan saatler sonra bir Rus yetkili "Rusya, Türkiye’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır" dedi.
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