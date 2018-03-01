İşte polisin yeni kıyafetleri

Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformaları giymeye başladı. Değişiklik kapsamında görev kıyafetlerinde kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.
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