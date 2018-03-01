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    Haberler >Gündem>İşte polisin yeni kıyafetleri

    İşte polisin yeni kıyafetleri

    Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi.

    AA
    01.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:
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    İşte polisin yeni kıyafetleriNext

    Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformaları giymeye başladı. Değişiklik kapsamında görev kıyafetlerinde kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.

    Etiketler: Polis , kıyafet , Emniyet , son dakika

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