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İşte, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkeler

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

HABER AA/ Foto: Google ücretsiz içerikler
27.08.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:
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İşte, petrol ihracatında en çok gelir elde eden ülkelerNext

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi. Listenin ilk sırasında Suudi Arabistan yer alıyor.

Etiketler: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü , haberler
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