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Haberler >Ekonomi>İşte ölmeden önce yüzmeniz gereken yerler! Türkiye'den bakın neresi listeye girdi

İşte ölmeden önce yüzmeniz gereken yerler! Türkiye'den bakın neresi listeye girdi

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Hürriyet Haber
19.05.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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İşte ölmeden önce yüzmeniz gereken yerler Türkiyeden bakın neresi listeye girdiNext

Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzmeniz gereken dünyanın suyu en temiz 34 yerini listelemişti. Üstelik listede Türkiye'nin de bir ilçesi, deniz suyunun temizliğiyle yer almıştı. İşte denizin en temiz olduğu yerler...

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Etiketler: yüzülecek yerler , dünyanın en temiz denizleri , bodrum

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