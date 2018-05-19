İşte ölmeden önce yüzmeniz gereken yerler! Türkiye'den bakın neresi listeye girdi

Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzmeniz gereken dünyanın suyu en temiz 34 yerini listelemişti. Üstelik listede Türkiye'nin de bir ilçesi, deniz suyunun temizliğiyle yer almıştı. İşte denizin en temiz olduğu yerler...
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