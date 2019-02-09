İşte Ocak ayının en çok satılan otomobilleri

Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri, yeni yılın başında da değişmeyerek Renault oldu - Renault'nun ardından Fiat, Ford, Volkswagen ve Hyundai sıralandı - Otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.
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