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İşte Ocak ayının en çok satılan otomobilleri

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, yeni yılın başında da liderliği kaptırmadı.

AA
09.02.2019 - 12:47 | Son Güncelleme:
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İşte Ocak ayının en çok satılan otomobilleri Next

Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri, yeni yılın başında da değişmeyerek Renault oldu - Renault'nun ardından Fiat, Ford, Volkswagen ve Hyundai sıralandı - Otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

İşte en çok satılan otomobiller

Etiketler: satış , sıfır otomobil , haberler

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