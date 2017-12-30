İşte Nostradamus'un 2018 için 10 kehaneti

Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı.
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