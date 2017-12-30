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    Haberler >Dünya>İşte Nostradamus'un 2018 için 10 kehaneti

    İşte Nostradamus'un 2018 için 10 kehaneti

    Dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un 2018 kehanetlerinde 2018'in 3. dünya savaşı açısından kritik bir yıl olacağı yazıyor.

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 15:47 | Son Güncelleme:
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    İşte Nostradamusun 2018 için 10 kehanetiNext

    Günümüzden neredeyse 500 sene önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi de canlı kalmaya devam ediyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen Nostradamus aslında bir hekim ve eczacı.

    Etiketler: nostradamus , FRANSA , kehanet

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