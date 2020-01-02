Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 08:37,
Milli Piyango 2020 sonuçları tam listesi yayında - Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? 2020 Milli Piyango sorgulama makinesi
Milli Piyango 2020 sonuçları tam listesi 31 Aralık'ta yayınlandı ve 2020 Milli Piyango sorgulama makinesi aktif hale geldi. Milyonlarca ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı çekilişi sonucunda 4 kişi büyük ikramiye kazandı. Bilet sahileri Milli Piyango sorgulama yaparak ikramiye beklentilerine yanıt bulmaya çalışıyor. Peki, yılbaşı sonuçları neticesinde büyük ikramiye hangi sayılara ve illere çıktı? Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? İşte 2020 Milli Piyango sorgulama makinesi
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