İşte memurların kuruşu kuruşuna alacakları zamlar

Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine devreye giren Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti.
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