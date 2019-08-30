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İşte memurların kuruşu kuruşuna alacakları zamlar

Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? İşte memurların alacakları maaşlar...

Hürriyet Haber
30.08.2019 - 08:48 | Son Güncelleme:
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İşte memurların kuruşu kuruşuna alacakları zamlarNext

Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine devreye giren Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti.

Etiketler: haberler

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