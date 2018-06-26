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    Haberler >Gündem>İşte Meclis'in kadın vekilleri... Her altı vekilden biri kadın

    İşte Meclis'in kadın vekilleri... Her altı vekilden biri kadın

    Seçimle birlikte TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 104'e çıktı. AK Parti'den 53, CHP'den 18, MHP'den 5, İYİ Parti'den 3, HDP'den 25 kadın Meclis'e girmeye hak kazandı. AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından Rumeysa Kavak (22) ve HDP'nin en genç adaylarından Dersim Dağ (22) Meclis'in yeni isimleri arasında yerini aldı.

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA - Fotoğraf: AA
    26.06.2018 - 06:58 | Son Güncelleme:
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    İşte Meclisin kadın vekilleri... Her altı vekilden biri kadınNext

    Seçimle birlikte TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 104'e çıktı. AK Parti'den 53, CHP'den 18, MHP'den 5, İYİ Parti'den 3, HDP'den 25 kadın Meclis'e girmeye hak kazandı. AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından Rumeysa Kavak (22) ve HDP'nin en genç adaylarından Dersim Dağ (22) Meclis'in yeni isimleri arasında yerini aldı.

    İşte şehir şehir TBMM'nin yeni kadın milletvekilleri...

    Etiketler: son dakika , haberler
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