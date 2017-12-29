İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler! Bu şehirlerde çalışanlar yaşadı

ALMAN Deutsche Bank, “Haritayla Dünya Fiyatları” araştırması kapsamında dünyada çalışanların en fazla para kazandığı şehirleri sıraladı. Listedeki ülkelerin çoğunda maaşların en yüksek olduğu şehirler, aynı zamanda hayat pahalılığının da en fazla olduğu şehirler. İşte çalışanların en çok para kazandığı dünya şehirleri ve aylık ortalama maaşlar:
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