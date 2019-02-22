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İşte kendilerine sakladıkları gerçek

Dünyanın en göz önünde çifti Kate Middleton ile Prens William ile ilgili bilinmeyen çok da fazla ayrıntı kalmadı aslına bakılırsa.

Hürriyet Haber
22.02.2019 - 14:15 | Son Güncelleme:
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İşte kendilerine sakladıkları gerçekNext

Ne zaman tanıştıkları, ne zaman ayrılıp tekrar barıştıkları, nişanları, evlilikleri, çocuklarının doğumu... Elbette hayatlarının bazı ayrıntıları gözlerden uzak ama bu ünlü çiftin aile içinde yaşadığı gerilim bile tüm dünyanın gözü önünde. Ama buna karşın Kate Middleton ile Prens Wililam'ın aslında herkes tarafından bilinen ama yine de köşe bucak sakladıkları bir gerçek var.

DEPO PHOTOS, BARCROFT MEDIA, AVALON

Etiketler: ingiltere , ingiliz kraliyet ailesi

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