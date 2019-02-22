İşte kendilerine sakladıkları gerçek

Ne zaman tanıştıkları, ne zaman ayrılıp tekrar barıştıkları, nişanları, evlilikleri, çocuklarının doğumu... Elbette hayatlarının bazı ayrıntıları gözlerden uzak ama bu ünlü çiftin aile içinde yaşadığı gerilim bile tüm dünyanın gözü önünde. Ama buna karşın Kate Middleton ile Prens Wililam'ın aslında herkes tarafından bilinen ama yine de köşe bucak sakladıkları bir gerçek var.
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