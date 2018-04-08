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    Haberler >Gündem>İşte kaza sonrası ünlü yalının son hali...

    İşte kaza sonrası ünlü yalının son hali...

    İstanbul Boğazı’nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İşte ünlü yalının kaza sonrası son hali...

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 09:08 | Son Güncelleme:
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    İşte kaza sonrası ünlü yalının son hali...Next

    Etiketler: Yalı , gündem

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