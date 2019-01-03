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Haberler >Ekonomi>İşte kamu personelinin zamlı maaşları

İşte kamu personelinin zamlı maaşları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19, memurların alacağı zam oranı ise yüzde 10.70 olarak hesaplandı.

AA
03.01.2019 - 11:27 | Son Güncelleme:
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İşte kamu personelinin zamlı maaşlarıNext

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtildi.

Etiketler: Memur , emekli zam , bağ kur , haberler

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