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İşte kamu işçilerinin zamlı alacağı maaşlar

200 bin kamu işçisinin 2019-2020 maaş zamları Toplu Sözleşme ile netleşti. Buna göre maaşı düşük olanlara 150 lira seyyanen zam yapılacak. İşçiler, 2019 yılında yüzde 12, 2020’de ise yüzde 6 zam alacak. Sene başındaki yüzde 6.69 enflasyon farkı ile birlikte bu yıl işçiler maaşlarını toplamda yüzde 18.7 zamlı alacak.

Noyan Doğan-Hürriyet Gazetesi
21.08.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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İşte kamu işçilerinin zamlı alacağı maaşlarNext

200 bin kamu işçisinin hem bu yılı hem de gelecek yılı kapsayan maaş zamları geçtiğimiz hafta yapılan anlaşma ile netleşti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kamu işçileri maaşlarını; 2019’un Ocak-Haziran döneminde yüzde 8, Haziran-Temmuz döneminde ise yüzde 4 zamlı alacak. Bu yılın ikinci yarısının sonunda açıklanan altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.

Etiketler: işçi , haberler

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