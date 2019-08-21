İşte kamu işçilerinin zamlı alacağı maaşlar

200 bin kamu işçisinin 2019-2020 maaş zamları Toplu Sözleşme ile netleşti. Buna göre maaşı düşük olanlara 150 lira seyyanen zam yapılacak. İşçiler, 2019 yılında yüzde 12, 2020’de ise yüzde 6 zam alacak. Sene başındaki yüzde 6.69 enflasyon farkı ile birlikte bu yıl işçiler maaşlarını toplamda yüzde 18.7 zamlı alacak.
200 bin kamu işçisinin hem bu yılı hem de gelecek yılı kapsayan maaş zamları geçtiğimiz hafta yapılan anlaşma ile netleşti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kamu işçileri maaşlarını; 2019’un Ocak-Haziran döneminde yüzde 8, Haziran-Temmuz döneminde ise yüzde 4 zamlı alacak. Bu yılın ikinci yarısının sonunda açıklanan altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak.
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