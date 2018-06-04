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İşte İstanbul'un yeni taksileri

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HürriyetOto
04.06.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:
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İşte İstanbulun yeni taksileriNext

İBB UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) aldığı son kararla İstanbul’da herhangi bir sebepten dolayı araç veya sahip değişikliği durumunda yeni alınacak taksiler için en az D segmenti olması şartı getirildi.

Etiketler: Taksi , plaka , sistem

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