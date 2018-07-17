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    İşte isim isim Adnan Oktar Örgütü

    Adnan Oktar örgütü hakkında 235 gözaltı kararı verildi ve bu isimlerden 186'sı gözaltına alındı. Başta örgütün 2 numarası olan Tarkan Yavaş olmak üzere 50 yakın isim her yerde aranıyor. Sosyal medyada örgütün propagandasını yapan isimler birer birer tespit edilirken, yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Gözaltına alınan 235 örgüt mensubunun emniyet kayıtlarında ise ilginç detaylar yer alıyor...

    Hürriyet Haber
    17.07.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:
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    İşte isim isim Adnan Oktar ÖrgütüNext

    Adnan Oktar Örgütü ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler elde edilmeye devam ediliyor. Kod isimleri ne? Örgütte kim hangi görevi yapıyor? Sabah Gazetesi, örgütle ilgili bir çok çarpıcı bilgiye ulaştı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...

    Etiketler: adnan oktar örgütü , örgüt şeması , görev

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