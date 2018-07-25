İşte illere göre yaşayan yabancı sayısı! Orası resmen rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye’de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. İşte il il Türkiye'deki yabancı sayısı... İlk sıradaki şehir diğerlerine fark attı...
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