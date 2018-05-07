Kilo kilo altın taktılar... Alişan ve Buse Varol'un düğününde neler yaşandı?
Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un bu akşam gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.
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