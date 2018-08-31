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Sınav sonuçları açıklandı! Ev arayışı başladı... İşte konut kiralarında son durum

Öğrenciler kazandıkları il ve ilçelerdeki üniversitelere gidebilmek için kiralık ev arayışına başladılar. İl ve ilçelerde şehir merkezine yaklaştıkça fiyatlar da artış gösteriyor. İşte il ve ilçelerdeki konut kiraları...

Hürriyet Haber
31.08.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:
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Sınav sonuçları açıklandı Ev arayışı başladı... İşte konut kiralarında son durumNext

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin kiralık ev telaşı da başladı. Tabii bazı il ve ilçeler üniversite yoğunluğundan ve yakınlığından dolayı daha çok tercih ediliyor ve bu durumda fiyatlara yansıyor. Kiralar 692 TL'den başlasa da konumuna göre 1.000 TL'nin üzerine çıkıyor. İşte İstanbul'un ilçelerinde ve Türkiye genelinde kira rakamları...

Etiketler: kiralar , kira bedelleri , kira rakamları , haberler
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