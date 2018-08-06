İşte gerçek "Uyuyan Güzel"! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.
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