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    Haberler >Dünya>İşte gerçek "Uyuyan Güzel"! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

    İşte gerçek "Uyuyan Güzel"! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

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    Hürriyet Haber
    06.08.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:
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    İşte gerçek Uyuyan Güzel Bir uyuyor bir daha uyanmıyorNext

    Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.

    Etiketler: sondakika , HABER , sonhaber

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