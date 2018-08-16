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İşte gerçek aşkı!

Dizide canlandırdığı karakterlere, yaşadığı aşklara hayran olduğunuz ünlü isimler gerçek hayatta kimlerle birlikte biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
16.08.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:
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İşte gerçek aşkıNext

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

DERLEYEN: NURSENA AKBABA

Etiketler: oyuncu , gerçek aşk , ünlüler , rol arkadaşı

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