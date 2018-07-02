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    Haberler >Teknoloji>İşte Facebook'un kullanıcı verilerini paylaştığı 61 şirket

    İşte Facebook'un kullanıcı verilerini paylaştığı 61 şirket

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    Kaynak: Albumarium
    02.07.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:
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    İşte Facebookun kullanıcı verilerini paylaştığı 61 şirketNext

    Facebook skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Az sonra Facebook'un özel profil bilgilerinizi hangi şirketlerle paylaştığına şahit olacaksınız. İşte Facebook hesabınızdaki gizli bilgilerinizi haberiniz olmadan öğrenen o şirketler...

    Etiketler: Facebook , mahkeme , Kullanıcı verileri

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