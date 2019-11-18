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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
18 Kasım 2019 - 01:43,

İşte en ucuz telefonlar

Fiyatları 599 liradan başlayan telefonları fiyat ve performanslarına göre tercih sebebi oluyor.

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1

Ucuz telefonlara rağbet her geçen gün artıyor. Son model telefonların fiyatları 15 bin liraya kadar yükselince fiyat ve performansı iyi telefonlara yönelim başladı.

2

İşte en ucuz sıfır telefon fiyatları:

Vestel Venus Go

599 lira

3

Samsung Galaxy A2 Core

799 lira

4

General Mobile GM9 Go

799 lira

5

Vestel Venus E4

899 lira

6

Xiaomi Redmi 6

989 lira

7

Xiaomi Redmi 8A

1199 lira

8

Vestel Venus Z20

1199 lira

9

Samsung Galaxy A10

1299 lira

10

Huawei Y6

1299 lira

11

Oppo A5S

1399 lira

12

Xiaomi Resmi S2

1499 lira

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Fiyatları 599 liradan başlayan telefonları fiyat ve performanslarına göre tercih sebebi oluyor.

Hurriyet.com.tr /