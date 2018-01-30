İşte en çok takip edilenler

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Hürriyet Haber
30.01.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Katy Perry 100 milyondan fazla takipçiye ulaşan dünyanın ilk kullanıcısı! Peki ünlü şarkıcının kırdığı büyük rekorun arkasından Türkler ne durumda? Türkiye’de kimin en çok takipçisi var? (30 Ocak 2018)

Etiketler: katy perry , twitter , türkiye

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