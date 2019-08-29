İşte emekli olma yaşınızı düşürmenin formülü

Emekli olmak isteyen fakat yaşa takılanlar ‘erken emeklilik yasası’ beklentilerine devam ediyor. Ancak yaşa takılmadan erken emekli olmak mümkün. Bunun da kişinin çalışma alanına göre 6 farklı yolu var...
Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara bazı durumlarda daha erken emekli olmayı sağlayan fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 yıla kadar daha erken emekli olmak mümkün. Posta Gazetesi'nin haberine göre, emekli olmak için gerekli primlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayan bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar...
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