İşte Düşes'in zayıflık sırrı: Ne yiyor, ne içiyor

Dünyanın özel hayatı en çok merak edilen ünlüsü olan Kate Middleton'ı üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten birkaç saat sonra hastanenin kapısı önünde gördünüz. Kırmızı elbisesi ve kucağında bebeğiyle objektifere gülümseyen Middleton'ın, yeni doğum yapan her annede olduğu gibi belirgin bir karnı vardı. Ama bu, muhtemelen Middleton'ı eğer bir daha doğum yapmazsa böyle tombul bir şekilde son görüşünüz olacak. Çünkü Middleton, hamilelik kilolarını verme konusunda Hollywood ünlülerini bile kıskandıracak bir kadın.
İlk bebeği George'u dünyaya getirdikten sadece üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına çıkan Middleton, kızı Charlotte'un doğumundan iki ay sonra da yine incecik bir görüntüyle vaftiz törenine katıldı. Muhtemelen yine öyle olacak. Middleton, Prens Harry'nin 19 Mayıs'taki nikah töreninde yine herkesi şaşırtacak kadar ince bir görünümle katılacak. Peki bunun sırrı ne? Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, ne yapıyor ne yiyip içiyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor. İşte Düşes'in beslenme sırları.
Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters, Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USA
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