İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri! Türkiye'den listeye bakın neresi girdi...

Deutsche Bank, dünyada fiyatlarla ilgili yaptığı araştırmada bu yılın yaşam kalitesi açısından en güçlü şehirlerini sıraladı. Satın alma gücü, güvenlik, sağlık, hayat pahalılığı, konut fiyatlarının gelire oranı, trafikte geçirilen zaman, hava kirliliği ve iklim şartlarına göre hazırlanan listede Türkiye'den de bir şehir var. İşte sondan başa doğru o liste...
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