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Haberler >Ekonomi>İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri! Türkiye'den listeye bakın neresi girdi...

İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri! Türkiye'den listeye bakın neresi girdi...

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Hürriyet Haber
10.01.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:
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İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri Türkiyeden listeye bakın neresi girdi...Next

Deutsche Bank, dünyada fiyatlarla ilgili yaptığı araştırmada bu yılın yaşam kalitesi açısından en güçlü şehirlerini sıraladı. Satın alma gücü, güvenlik, sağlık, hayat pahalılığı, konut fiyatlarının gelire oranı, trafikte geçirilen zaman, hava kirliliği ve iklim şartlarına göre hazırlanan listede Türkiye'den de bir şehir var. İşte sondan başa doğru o liste...

Etiketler: yaşam kalitesi en yüksek şehirler , Deutsche Bank , yaşanabilir şehirler
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