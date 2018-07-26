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    Haberler >Dünya>İşte dünyanın en 'yalnız' adamı! Böyle görüntülendi...

    İşte dünyanın en 'yalnız' adamı! Böyle görüntülendi...

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    Kaynak: BBC Türkçe
    26.07.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:
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    İşte dünyanın en yalnız adamı Böyle görüntülendi...Next

    Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda yaklaşık 22 yıldır tek başına yaşayan bir yerlinin yeni çekilmiş görüntüleri yayınlandı. "Dünyanın en yalnız adamı" olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin öldürülmesi sonucu yalnız kalmıştı.

    Etiketler: amazon , brezilya , insan

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