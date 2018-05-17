Dünyanın en hızlı otomobilleri belli oldu! İlk sıradakini tahmin edemeyeceksiniz

Dünyanın en hızlı otomobili hangisi biliyor musunuz? İddia konusu yol tipi bir otomobille en yüksek hıza ulaşmak olduğunda, ABD merkezli performans otomobilleri geliştiricisi Hennessey Performance Engineering, faaliyete başladığı 1991’dan yılından beri çeşitli modellerle başı çekiyor.
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