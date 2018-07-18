İşte dünyanın en garip hapishaneleri...

Dünyada hapishanelerdeki şartlar ülkeden ülkeye çok büyük farklar gösteriyor... Bu farkları buralardan çekilen karelerle anlamak mümkün... Mahkûm sayısı da büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin ABD'de her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük ayrımların olduğunu söyleyebiliriz.
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