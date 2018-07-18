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    Haberler >Dünya>İşte dünyanın en garip hapishaneleri...

    İşte dünyanın en garip hapishaneleri...

    Dünya çapında yaklaşık olarak 10.35 milyon kişi hapishanelerde yaşıyor... Bu hapishanelerden bazıları ise oldukça ilgi çekici...

    Hürriyet Haber
    18.07.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:
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    İşte dünyanın en garip hapishaneleri...Next

    Dünyada hapishanelerdeki şartlar ülkeden ülkeye çok büyük farklar gösteriyor... Bu farkları buralardan çekilen karelerle anlamak mümkün... Mahkûm sayısı da büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin ABD'de her 100 bin vatandaş arasından 698'i mahkumken, Danimarka'da bu sayı 61. Sayı haricinde de hapishaneler arasında büyük ayrımların olduğunu söyleyebiliriz.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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