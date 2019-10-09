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    Haberler >Gündem>İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın emrini verdiği o an

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın emrini verdiği o an

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

    Hürriyet Haber
    09.10.2019 - 17:02 | Son Güncelleme:
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    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın harekatın emrini verdiği o anNext

    Etiketler: Barış Pınarı Harekâtı , son dakika haberler
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