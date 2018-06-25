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İşte Burak Yılmaz'ın ultra lüks evi

Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç ve dış mimarisini Mim İnterni'ye bıraktı. Yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

Hürriyet Haber
25.06.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:
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İşte Burak Yılmazın ultra lüks eviNext

Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç ve dış mimarisini Mim İnterni'ye bıraktı. Yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

Fotoğraflar: Instagram

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