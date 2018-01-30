İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

Yeni telefonlar gümbür gümbür geliyor; özellikle Çinlilerin ve Korelilerin telefonları bu yıla fazlasıyla damga vuracağa benziyor. Hele bir telefon var ki (fotoğrafını görüyorsunuz) diğer hiçbir telefonda olmayan bomba bir özellikle geliyor!
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