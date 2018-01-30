Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

Yeni bir telefon almayı mı düşünüyorsunuz? O halde bekleyin, çünkü az sonra göreceğiniz telefonlar fikrinizi değiştirebilir! İşte bu yıla damga vuracak telefonlar...

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:
1 / 30
İşte bu yıla damga vuracak telefonlarNext

Yeni telefonlar gümbür gümbür geliyor; özellikle Çinlilerin ve Korelilerin telefonları bu yıla fazlasıyla damga vuracağa benziyor. Hele bir telefon var ki (fotoğrafını görüyorsunuz) diğer hiçbir telefonda olmayan bomba bir özellikle geliyor!

Etiketler: 2018 , MWC 2018

En Yeni Foto Galeriler

İşte yeni şampiyonluk oranları! Favori...

İşte yeni şampiyonluk oranları! Favori...

Ümit Özat: "Adam Fenerbahçe ile kafayı bozmuş"

Ümit Özat: "Adam Fenerbahçe ile kafayı bozmuş"

Milan'dan ayrıldı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Milan'dan ayrıldı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı! Zirvede büyük rekabet

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı! Zirvede büyük rekabet

İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

İşte bu yıla damga vuracak telefonlar!

Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü

Türkiye’nin en iyi korunmuş köyü

Seine Nehri taştı, taşacak

Seine Nehri taştı, taşacak

Beşiktaş'ta dördüncü transfer bombası!

Beşiktaş'ta dördüncü transfer bombası!

Bütün birikimini torununa bırakacak

Bütün birikimini torununa bırakacak

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri