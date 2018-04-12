İşte böyle yaşıyor: Maria'nın hayatı

O dünyanın en çok şampiyonluk sevinci yaşayan veen çok kazanan kadın sporcularından biri. Tenis kortlarındaki başarısını modellik ve ticaret alanında da tekrarladı. Üstelik yeryüzünün en güzel kadınlarından biri. Bir süre önce doping nedeniyle çok sevdiği tenis sporundan uzaklaşmak zorunda kalan Maria Sharapova, o dönemde bile kendini hiç unutturmadı.
Peki, bu güzel, ünlü ve zengin sporcunun hayatı nasıl geçiyor dersiniz? işte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla kuaför koltuğundan kamera karşısına tenis kortlarından gece hayatına Maria Sharapova'nın hayatından kesitler.
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