Haber GiriÅŸ: 16 Ocak 2020 - 09:51,
Ä°ÅŸte böyle bir sevgiliyi hak ediyorum!
Meslek yaÅŸamÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶zel hayatÄ±nda bir tÃ¼rlÃ¼ yakalayamayan Adriana Lima'dan gerÃ§ek aÅŸkÄ± arayanlara Ã¶ÄŸÃ¼tler... Lima, bir sÃ¼redir sosyal medya Ã¼zerinden bu konu hakkÄ±nda etkileyici sÃ¶zler paylaÅŸÄ±yor.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
Metin Hara ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncesinde de sitem dolu paylaÅŸÄ±mlar yapan Lima'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± "Acaba gÃ¶zlerden uzak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir aÅŸkta hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na mÄ± uÄŸradÄ±, yoksa kadÄ±nlarla ilgili olarak yer alacaÄŸÄ± bir sosyal projenin tanÄ±tÄ±mÄ± mÄ±?" sorularÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.Â
Carino'nun da sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi ve takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni alan bu paylaÅŸÄ±mda "Size her bir gÃ¼n piyangodan bÃ¼yÃ¼k ikramiyeyi kazanmÄ±ÅŸ gibi bakan ve onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n sahibiymiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen biriyle birlikte olmayÄ± hak ediyorsunuz" deniliyor.Â
Adriana Lima, Instagram sayfasÄ±ndaki son paylaÅŸÄ±mÄ±nda ise tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n birer "kraliÃ§e" olduÄŸunu belirterek "BaÅŸkasÄ±na uyum saÄŸlamak iÃ§in tacÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ä±karmayÄ±n. Kendinize ve kendi gerÃ§eÄŸinize her zaman baÄŸlÄ± kalÄ±n. Kalbinizin her zaman gerÃ§ek "kuzey yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z" olmasÄ±na izin verin" diye yazdÄ±.Â
BÃ¼tÃ¼n bunlar Adriana Lima'nÄ±n her ne kadar sosyal medyada gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermese de Ã¶zel hayatÄ±nda bazÄ± Ã§alkantÄ±lar yaÅŸÄ±yor olabileceÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.
Son olarak TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir Uyar ile ondan Ã¶nce de Metin Hara ile aÅŸk yaÅŸayan, gÃ¶nÃ¼l defterine bir evliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ sevgili sÄ±ÄŸdÄ±ran Lima, tek gerÃ§ek aÅŸkÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu sosyal medyadan duyurdu.
BirÃ§ok takipÃ§isi de bu paylaÅŸÄ±ma hem beÄŸeni yaÄŸdÄ±rdÄ± hem de "aynÄ± fikirde olduÄŸunu" belirtti.
Ä°ÅŸte Adriana Lima'nÄ±n aÅŸk defterinin sayfalarÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkileri.
38 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Lima, 2009 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. Ä°ki Ã§ocuk sahibi oldu Ã§ift. Ama evlilikleri uzun sÃ¼rmedi, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ondan sonra da Lima zaman zaman Ã§eÅŸitli aÅŸklara yelken aÃ§tÄ±. Peki Lima'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aÅŸklarÄ±n ortak Ã¶zelliÄŸi neydi biliyor musunuz?
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Adriana Lima, genellikle "uzun mesafeli aÅŸklar" yaÅŸÄ±yor... Sevgilileri onunla aynÄ± ÅŸehirde hatta bazen aynÄ± Ã¼lkede bile yaÅŸamÄ±yor. Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± iki Ã¶rneÄŸi de Metin Hara ile Emir Uyar.
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Gelin bir bakalÄ±m, kÄ±zlarÄ±yla birlikte Miami'de yaÅŸayan Lima kimlerle uzun mesafeli iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±.
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O dÃ¶nemde Khedira, Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ Real Madrid ile Alman milli takÄ±mÄ±nda oynuyordu.
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Adriana Lima, kÄ±sa bir sÃ¼re de beyzbol oyuncusu Matt Harvey ile kÄ±sa sÃ¼reli bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde Harvey iÅŸi gereÄŸi New York'ta yaÅŸÄ±yordu.
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Â Hara'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Lima, yine bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan bir iliÅŸkiye adÄ±m attÄ±. Bu kez TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir Uyar ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Yani yine uzun mesafeli bir aÅŸktÄ± sÃ¶z konusu olan.
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Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.
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Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.
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Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.
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Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.
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Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.
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KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.
EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.
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