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İşte Boğaz'ın bir birinden değerli 'incileri'

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Hürriyet Haber
16.04.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:
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İşte Boğazın bir birinden değerli incileriNext

Geçen hafta öğle saatlerinde 225 metre, 40 bin grostonluk “Vitaspirit” adlı Malta bandıralı yük gemisi, 1850’den beri Beykoz’da Boğaz’ı bekleyen Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Günümüze kadar özenle korunup dizilere, filmlere ev sahipliği yapan yalının başına gelenler, gözleri diğerlerine çevirdi.

Etiketler: Boğaz , Yalılar , İstanbul

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