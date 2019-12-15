İşte binlerce teröristi yakalayan Risk Analiz Birimi
DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA), yabancı teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçişlerinin önlenmesinde en etkili çalışmalarının yürütüldüğü İstanbul Havaalanı’ndaki Risk Analiz Birimi’ne girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Risk Analiz Birimi ekiplerinin terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PYD-PKK’ya katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen teröristleri yakalama süreci tüm ayrıntılarıyla görüntülendi. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin görüşme odasına götürülerek sorgulanmasıyla devam ediyor, pasaport incelemesiyle de tamamlanıyor. Şüphelinin yabancı terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor. Aranan bir terörist olduğu belirlenirse yargı süreci başlıyor. TEM verilerine göre 2014 yılından bugüne kadar havalimanlarından Türkiye’ye ve buradan da çatışma bölgelerine geçiş yapmak isteyen DEAŞ, PKK/KCK, El Kaide, El Nusra, gibi terör örgütleri üyesi ya da bağlantılı bulunan 7 bin 123 terörist inad (ülkeye sokulmamak), 179 terörist ise deport (sınırdışı) edildi. Risk Analiz Birimi, 5 yılda toplam 7 bin 302 yabancı teröristi durdurdu.