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Hazırlıklar için 1 milyon TL’yi gözden çıkardı! İşte Bengü'nün düğün davetiyesi

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar : Instagram

Hürriyet Haber
13.08.2018 - 16:46 | Son Güncelleme:
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Hazırlıklar için 1 milyon TL’yi gözden çıkardı İşte Bengünün düğün davetiyesiNext

Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

Etiketler: davetiye , düğün

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