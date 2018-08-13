Hazırlıklar için 1 milyon TL’yi gözden çıkardı! İşte Bengü'nün düğün davetiyesi
Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Bengü, birkaç ay önce sosyal medya hesabı üzerinden müstakbel eşinin bir fotoğrafını paylaşarak ’29 Ağustosta evleneceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.
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