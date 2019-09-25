İşte bebeğimiz

Geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen minik Archie, anne ve babasıyla basının karşısına çıktığında uyuyordu. Sonra birkaç kez de uzaktan fotoğrafları çekildi. Ancak ilk kez bu kez bu kadar net şekilde görüntülendi.
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