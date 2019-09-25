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İşte bebeğimiz

Prens Harry ve Meghan Markle, minik bebekleri Archie'nin yüzünü ilk kez bu kadar net şekilde meraklılara gösterdi.

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Hürriyet Haber
25.09.2019 - 12:23 | Son Güncelleme:
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İşte bebeğimizNext

Geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen minik Archie, anne ve babasıyla basının karşısına çıktığında uyuyordu. Sonra birkaç kez de uzaktan fotoğrafları çekildi. Ancak ilk kez bu kez bu kadar net şekilde görüntülendi.

REUTERS, AFP, AP, DEPO PHOTOS

Etiketler: güney afrika

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