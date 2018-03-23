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İşte bakanlığın listesinde yer alan o markalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
23.03.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:
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İşte bakanlığın listesinde yer alan o markalarNext

Etiketler: Liste

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