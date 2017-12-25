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İşte Ayla filminin kamera arkasında bunlar yaşandı

Son yılların en iddialı ve en çok izlenen yerli yapımlarından biri olan Ayla filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Hürriyet Haber
25.12.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:
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İşte Ayla filminin kamera arkasında bunlar yaşandıNext

İşte yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol'un başrollerini paylaştığı, kalabalık bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Ayla filminin perdeye yansımayan anlarında yaşananlar.

Etiketler: ayla , ayla filminin kamera arkası , oscar aday adayı

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