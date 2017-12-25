İşte Ayla filminin kamera arkasında bunlar yaşandı

İşte yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol'un başrollerini paylaştığı, kalabalık bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Ayla filminin perdeye yansımayan anlarında yaşananlar.
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