İşte Avrupa'nın en ucuz kentleri ve ücretleri! Türkiye'den bir yer listede

The Post Office City Costs Barometer Avrupa'nın 48 şehir merkezinde oteldeki iki yetişkin için ortalama iki gecelik konaklama fiyatının yanı sıra turistler için gezi, yemek üzerinden haftasonu maliyetlerini çıkardı. Listeye Türkiye'den de bir şehri ekledi. İşte ücretleriyle en ucuz Avrupa kentleri...
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