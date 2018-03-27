İşte Angelina'nın yeni sevgilisi

Hollywood'un rüya çifti Brangelina, kendilerine yeni hayatlar kurdu. ABD magazin basınının iddiasına göre eski eşi Jennifer Aniston ile yakınlaştığı ileri sürülen Brad Pitt'in ardından Angelina Jolie de yeni bir aşka yelken açtı.
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