İşte, Anadolu'nun en büyük şirketleri

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı. Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı. Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...
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