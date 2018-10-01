Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>İşte, Anadolu'nun en büyük şirketleri

İşte, Anadolu'nun en büyük şirketleri

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı.

Hürriyet Haber
01.10.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:
1 / 36
İşte, Anadolunun en büyük şirketleriNext

Ekonomist Dergisi, Anadolu 500 listesini açıkladı. Listenin ilk sırasına giren şirketin cirosu 5 milyar lirayı aştı. Bu yılki çalışmaya göre ilk üç şirketin bulunduğu iller, sırası ile Hatay, Karabük ve Kocaeli...

Etiketler: Şirketler , Liste , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri