İşte AK Parti'nin yeni MKYK'sındaki isimler

AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. MKYK'da bir çok tecrübeli siyasetçi bulunurken, listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. MKYK'da bir çok tecrübeli siyasetçi bulunurken, listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.
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