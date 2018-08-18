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    İşte AK Parti'nin yeni MKYK'sındaki isimler

    AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. MKYK'da bir çok tecrübeli siyasetçi bulunurken, listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.

    AJANSLAR
    18.08.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:
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    İşte AK Partinin yeni MKYKsındaki isimlerNext

    AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. MKYK'da bir çok tecrübeli siyasetçi bulunurken, listesinin en genç ismi 1997 yılında Gaziantep’te doğan Hatice Merve Tatar oldu.

    Etiketler: A takımı , recep tayyip erdoğan , son dakika
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